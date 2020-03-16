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حبس خادمة وسائق بتهمة سرقة خزينة مسكن في أكتوبر

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:24 م
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متهمة
متهمة
إيريني صفوت
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أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الاثنين، بحبس سائق وخادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة خزينة شقة بمنطقة 6 أكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن الخادمة استغلت عملها في شقة المجني عليهت، ولاحتياجها للأموال، خططت بوجود نسخة من مفتاح الشقة أن تقوم بسرقة الخزينة، في أثناء عدم تواجد صاحبة الشقة، فاستولت على المسروقات وقامت بتسليمها لشخص على معرفة به ويعمل سائق، فقام باخفائها حتى يحاول بيعها.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات خزينة من داخل أحد المساكن، وإعادة المسروقات بمدينة 6 أكتوبر.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث لقسم شرطة أول أكتوبر، من إحدى السيدات باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق، خادمة، يعملان طرف المجني عليها ووالدها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات برئاسة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر من ضبطهما.

وبمواجهته أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ومن ناحية أخرى قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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