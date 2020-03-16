حبس خادمة وسائق بتهمة سرقة خزينة مسكن في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الاثنين، بحبس سائق وخادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة خزينة شقة بمنطقة 6 أكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وكشفت التحقيقات، عن أن الخادمة استغلت عملها في شقة المجني عليهت، ولاحتياجها للأموال، خططت بوجود نسخة من مفتاح الشقة أن تقوم بسرقة الخزينة، في أثناء عدم تواجد صاحبة الشقة، فاستولت على المسروقات وقامت بتسليمها لشخص على معرفة به ويعمل سائق، فقام باخفائها حتى يحاول بيعها.





ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات خزينة من داخل أحد المساكن، وإعادة المسروقات بمدينة 6 أكتوبر.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث لقسم شرطة أول أكتوبر، من إحدى السيدات باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق، خادمة، يعملان طرف المجني عليها ووالدها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات برئاسة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر من ضبطهما.

وبمواجهته أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.