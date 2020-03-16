Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صناعة الفيلم" لعلي بدراخان جديد هيئة الكتاب

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، كتاب جديد بعنوان "صناعة الفيلم" تأليف على بدرخان والكتاب صادر فى ثلاثة أجزاء الأول منها يتناول "كتابة القصة والسيناريو"، والثانى يدور حول الإخراج والمونتاج ،وأما الثالث عن "التمثيل للسينما والفيديو".

 

 والكتاب الأول يضع أسس فن وقواعد كتابة القصة والسيناريو لمن يريد أن يصبح كاتب سيناريو وللدارسين لفنون السينما والفيديو ، كما يستفيد منه من يمارس كتابة القصة والسيناريو وقد يساعد المخرجين أيضا على القراءة الواعية للسيناريو، ومهمة كاتب السيناريو تقديم دراما جيدة للشاشة تخضع لمعايير ومفاهيم صناعة السينما والتلفزيون وتنبع من خصائص وجماليات الوسيط الذى نقدم العمل من خلاله وعلينا الإلمام بقواعد وأسس البناء الدرامى وتطويعها لتناسب حرفيات وتقنيات هذا الوسيط.

 

وأما الكتاب الثانى الإخراج والمونتاج فقد تم إعداده بعد الدراسة والاطلاع على العديد من الكتب والمراجع ومن واقع التجربة العملية إضافة إلى المشاهدة والتحليل لكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ولقد حجم الكتاب فى إطار مرن يمكن تطبيقه وتم التركيز على المعلومات الضرورية وتقديمها بطريقة واضح مباشرة حتى يتمكن الدارسون من فهم المبادئ الأساسية لفن السينما وتقنياتها فهو يساعد الدارسين ويرشدهم لفهم أعمق لفن الإخراج السينمائى كما يمكن استخدامه كدليل يدوى يساعد على تنفيذ مشاريع أفلامهم بصورة أدق حرفية وأكثر اكتمالا.

 

وأخيرا فى الكتاب الثالث يتناول التمثيل للسينما والفيديو يقول بدرخان أن الممثل لم يكن معترفا به منذ زمن بعيد ففى العصور القديمة كانت الغالبية العظمى من الممثلين من طبقة العبيد ، وفى العصور الوسطى كانوا ينظرون إلى الممثلين بعين الازدراء ، وفى الوقت الذى ظهرت فيه السينما كان ممثلو السينما يغيرون أسماءهم حتى لا يلحقون المهانة بأسرهم وذويهم ، وقد تغير كل هذا تدريجيا وأصبح ممثل السينما يتمتع بكل أسباب الشهرة والتقدير والرعاية والاعتراف بقدره كفنان فى جميع أنحاء العالم. ويتحدث بدرخان عن ماهية الفن وأهم الخصائص المميزة للفن عامة وبعض تقنيات سينمائية ذات صلة بالممثل وغيرها من الأمور الخاصة بالممثل وطرق التمثيل والأداء أمام الكاميرا.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ نصف ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ نصف ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 17 ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 5 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء

منذ 35 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإيقاف حركة الطيران

منذ 37 دقيقة

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 15 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محافظة الجيزة تعلن الموعد النهائي لعودة المياه

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

02:59 م

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

01:36 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإيقاف حركة الطيران

02:53 م

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status