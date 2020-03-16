Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصندوق العقاري" يؤكد استمرارية إيداع الدعم لحسابات مستفيدي "سكني" بموعده المحدد

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:06 م
Advertisements
صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
الفجر السعودي
Advertisements

‏‎أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، على التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحددة شهرياً.
‏‎
وقال بن ماضي:" إن دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم سيتم إيداعها لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد، معللاً ذلك بمتانة وسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل".
‏‎
وبين أن التكاملية في تقديم الخدمات بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص تتميز بالسهولة والسرعة ضمن عملية تقنية عالية الدقة بداية من تقديم المستفيد على "القرض المدعُوم" وحتى انتهاء الإجراءات بتوقيع عقد التمويل وحصوله على السكن الملائم ومن ثم إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد وذلك بكل يسر وسهولة دون الحاجة للاستعانة بالموظفين أو زيارة الفروع.
‏‎
وأفاد بن ماضي، أن إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية العقارية مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات الإحترازية والوقائية الذي وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتمثل في تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، مؤكداً حرص برنامج "سكني" على تملك المواطنين للسكن وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير.
‏‎
وأشار إلى أن الصندوق العقاري يتيح أكثر من 30 خدمة إلكترونية لعموم المواطنين عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري التي ستسهم في تسهيل وتيسير تملك السكن بأسرع وقت ممكن.
‏‎
وبين المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق ارتكزت خطته الاستراتيجية منذ إعلان برنامج التحُول عام 2017م على استحداث وتطوير وأتمته إجراءات الأعمال باستخدام أحدث التقنيات، وإيماناً منه بأهمية تطبيق التقنية الإلكترونية في مجال الحلول التمويلية والسكنية، فقد عمل على تطبيق أحدث المعايير في العالمية في خدماته الإلكترونية، حرصًا منه على تيسير وتسهيل واختصار الجهد والوقت على المستفيدين للحصول على المسكن الملائم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص فريق يعمل على مدار الساعة عن بعُد لمساندة او تقديم الدعم وذلك تسهيلاً لإجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

Advertisements

أخبار تهمك

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 5 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 7 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 17 ساعة

زيادة مجانية.. وزير الاتصالات يُعلن خبرًا سارا عن سرعة الإنترنت في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

في 15 دقيقة.. اختبارات منزلية تؤكد خلوك من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

12:12 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status