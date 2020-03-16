المجر.. مسؤول: سنحتاج إلى أدوات نقدية لمعالجة التداعيات الاقتصادية

كشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن المجر ستحتاج إلى أدوات نقدية ومالية للتعامل مع الآثار الاقتصادية الخطيرة المتوقعة من انتشار فيروس كورونا الجديد.