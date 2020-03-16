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"سي إن إن": رصد تفش كبير لإنفلونزا الطيور في منطقة بالفلبين

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:14 م
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إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
وكالات
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أفادت قناة العربية، اليوم الاثنين، في خبر عاجل لها، نقلًا عن شبكة سي إن إن، بأنه تم رصد تفش كبير لإنفلونزا الطيور في منطقة بالفلبين.

 

وأعلنت السلطات الفلبينية، فرض إجراءات الحجر الصحي المنزلية الصارمة، ووقف العمل والنقل عبر جزيرة لوزون الرئيسية، مما وضع نصف السكان في حالة إغلاق في محاولة شديدة لقمع الحالات المتزايدة من فيروس كورونا الجديد.

 

وكانت الحكومة الفلبينية، أجبرت المواطنين على البقاء في منازلهم والاعتماد على تسليم المواد الغذائية والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق النقل والعمل باستثناء الخدمات الأساسية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وستكون التدابير، في حالة تنفيذها بالكامل، من بين الإجراءات الأكثر صرامة في آسيا، حيث تسعى الدولة لاحتواء تفشي الوباء الذي شهد ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 140 - من ثلاث حالات فقط قبل 10 أيام - مع 12 حالة وفاة.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سي ان ان الفلبين الحجر المنزلي إنفلونزا الطيور

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