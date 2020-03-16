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أحمد نافع يطرح أغنيته الجديدة " بحب أفتكرها"

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:29 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرح المطرب أحمد نافع أغنيته الجديدة " بحب أفتكرها "؛ وتعد هذه الاغنية ضمن ألبومه الجديد الذي طرح منه أربعة أغاني سينجل وحققت شهرة واسعة ونسبة مشاهدة كبيرة علي اليوتيوب تخطت الملايين في فترة وجيزة.

فقد تجاوزت أولي اغاني الألبوم " ولا أقدر "نسبة مشاهدة منذ نزولها حوالي ٥ مليون مشاهدة علي اليوتيوب؛ وتجاوزت ثاني اغاني الألبوم" بعد وقت " والتي تجاوزت نسبة مشاهدة حوالي ٧ مليون مشاهدة علي اليوتيوب؛ وتجاوزت أغنية " ليلة في الغرام " نسبة مشاهدة ٢ مليون ونصف المشاهدة.

أغنية " بحب أفتكرها " غناء أحمد نافع من ألحان:مدين وتوزيع : طارق توكل وكلمات: احمد علي موسي والأغنية من نوعية الدراما التي تحاكي موضوع رومانسي بحت .
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