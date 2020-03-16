Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1395.30 نقطة

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:04 م
Advertisements
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements


سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.36% خاسراً 19.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1395.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة ، وجرت التداول بسوق البحرين المالي علي عدد 3.3 مليون سهم بقيمة 605.6 ألف دينار.
 
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 55.79% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.69%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.70%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.53%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 15.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.50% ، و تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.09%، زين البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 6.27% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 7.88%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.46%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 17 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 6 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 5 ساعات

زيادة مجانية.. وزير الاتصالات يُعلن خبرًا سارا عن سرعة الإنترنت في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 14 ساعة

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

في 15 دقيقة.. اختبارات منزلية تؤكد خلوك من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر البحرين يهبط 0.13% بمستهل جلسة الأثنين

مؤشرسوق البحرين المالي يهبط 0.16% بختام تعاملات اليوم

سوق البحرين المالي يتراجع عند مستوى 1505.55 نقطة بختام أولي جلسات الأسبوع

قطاع "الخدمات" يقود مؤشر سوق البحرين المالي للتراجع 0.09% بختام التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.05% بختام جلسة الأربعاء

ارتفاع هامشي لمؤشر سوق البحرين المالي بختام جلسة الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

12:12 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status