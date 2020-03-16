Advertisements
مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1395.30 نقطة
الإثنين 16/مارس/2020 - 02:04 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.36% خاسراً 19.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1395.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة ، وجرت التداول بسوق البحرين المالي علي عدد 3.3 مليون سهم بقيمة 605.6 ألف دينار.
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 55.79% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.69%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.70%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.53%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 15.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.50% ، و تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.09%، زين البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 6.27% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 7.88%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.46%.
Advertisements