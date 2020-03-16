مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1395.30 نقطة









سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.36% خاسراً 19.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1395.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة ، وجرت التداول بسوق البحرين المالي علي عدد 3.3 مليون سهم بقيمة 605.6 ألف دينار.