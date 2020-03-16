تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الإثنين









بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وسط هبوط 8 قطاعات ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.87% خاسراً 179.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4456.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 4.97% خاسراً 243.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4661.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.26% خاسراً 51.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4059.67 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.82%، خاسراً 73.8 نقطة ليغلق عند مستوى 3983.26 نقطة ، وجرى التداول في بورصة الكويت على عدد 175 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون دينار كويتى عبر 13.7 ألف صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإرتفاع نسبته 15.69%، تلاه شركة التمدين العقارية بنسبة 9%، ثم شركة عقارات الكويت بنسبة 5.59%، فيما تصدر سهم "شركة نور الاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.73% ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 12.96%، ثم شركة المعادن للصناعات التحويلية بنسبة 12.94%.