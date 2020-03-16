أسطورة نيوكاسل يصدم ليفربول بشأن لقب الدوري الإنجليزي

أعرب مهاجم ​نيوكاسل​ يونايتد السابق آلان شيرر عن اعتقاده بأنه لن يكون من الإنصاف أن يفوز ​ليفربول​ بلقب ​الدوري الإنكليزي​ إذا لم ينته الموسم.









وقال شيرر: "إذا لا يمكن إكمال الموسم، فلا توجد طريقة للحصول على فائز أو خاسر على الرغم من القسوة والفظاعة التي قد يكون عليها ذلك بالنسبة لبعض الأندية، خاصة ليفربول، لكنها النتيجة الوحيدة".









وأختتم: "بالنسبة لليفربول، سيكون الأمر قاسيًا للغاية لكن لا يمكنني أن أرى كيف سيكون من العدل تسليمهم اللقب، على الرغم من أنه من الواضح أنه لن يتمكن أحد من اللحاق بهم إنهم بحاجة إلى ست نقاط فقط، لكنهم لم يحصلوا عليها بعد، ولهذا السبب يجب إعلان أنها لاغية وباطلة".





يذكر ان أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل البريميرليج حتى شهر إبريل المقبل بسبب إنتشار فيرس كورونا حول العالم.