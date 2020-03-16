أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يوجه نصيحة ذهبية للوقاية من كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك 113 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية في المحافظات المختلفة، وأخر بيان إحصائي عام 2019 أنه تردد عليها أكثر من 20 مليون و500 ألف زيارة.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك تكامل مع وزارة الصحة لتقديم خدمة صحية متكاملة من خلال تقسيم العمل، والحالات التي يثبت إصابتها بفيروس كورونا يتم نقلها لمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، وتحويل المواطنين الموجودين بالمستشفيات التي تم إخلاءها لعزل مصابي فيروس كورونا للمستشفيات الجامعية لاستكمال علاجهم من الأمراض الأخرى التي يعانوا منها بها.





وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن أي شخص لديه أي مؤشرات اشتباه بفيروس كورونا لمن يخالط اجانب أو كان عائد من الخارج، أو مخالط لشخص يسافر ويعود، عليه التوجه لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالمحافظة، مؤكدًا أن هناك نصيحة ذهبية للوقاية من فيروس كورونا، وهي أن يتعامل الشخص مع كافة الناس على أنه مصاب لحمايتهم، وأنهم أيضًا مصابين لحماية نفسه، مع ترك مسافة بينه وبين الأخرين أثناء الحديث، والتوقف عن المصافحة والتقبيل، مشددًا على أن من يعاني من أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة الحرارة وبدايات رشح وزكام وكحة، أن يظل في المنزل ويعزل نفسه عن باقي أفراد الأسرة، وتنظيف الأسطح في المنزل كل ساعة بالمياه والكلور والحرص على غسل اليدين باستمرار.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.





ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



