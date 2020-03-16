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سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-3-2020 مقابل الجنيه المصري
الإثنين 16/مارس/2020 - 01:44 م
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 16-3-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء اخر تحديث للأسعار على النحو التالي:
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
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