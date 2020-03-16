رامي جمال عن أزمة فيروس كورونا :"ربنا هيحفظنا بس نعمل اللي علينا"

وجه الفنان رامي جمال رسالة لمحبيه كمحاولة منه لتقليل قلقهم الزائد بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد مؤخرًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب رامي جمال منشورًا قال فيه :"تعالو نتكلم جد شويه أولاً أنا متفائل جدًا إننا لو عملنا التعليمات اللي الدول اللي سبقتنا عملوها من حظر منزلي ونضافة وتعقيم والله هنفوت مرحلة الخطر ".



وتابع رامي جمال قائلًا:"وأنا مش مع الخوف المبالغ فيه بس أنا مع الحرص المبالغ فيه في مرحلة زي دي احنا شعب بيبان معدنه وحضارته في وقت زي ده".



وأضاف رامي جمال قائلًا:"بلاش تجمعات بلاش علشان منندمش في وقت متأخر تاني حاجة ودي مهمه جدًا جدًا ياريت نراعي مشاعر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية اللي عمالين نطمن بعض إن هما اللي في خطر والباقي في أمان الكلمة الحلوة صدقه والمعلومة الطبية تتقال بذكاء علشان منزودش قلقهم أخيرًا بإذن ربنا الأطفال والشباب مفيش خوف عليهم الخوف منهم لإن منظمة الصحة والأرقام بتقول كده يبقي ياريت نبقي عارفين إننا ممكن نبقي سبب في عدوى لناس بنحبهم وممكن بتجنب الاختلاط والبوس والأحضان والخروج لفترة ننجيهم من خطر ممكن نندم عليه باقي عمرنا وأخيرًا ربنا هيحفظنا والله ده يقيني في ربنا بس نعمل اللي علينا مش لازم نستني إن يتفرض، أنا براهن علي ذكاء المصريين وحبهم لبلدهم ".





وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا ألبومه الجديد" أنا لوحدي "، الذي تصدر به قائمة الأكثر بحثًا على موقع" جوجل "، و" تويتر "، و" يوتيوب "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، استغنيت، مش ملاحظ حاجة،فكرة المتساب، فاهماني،بيهم كلهم،أنا لوحدي،مين غيرك في القلب،أدف يا مراكبي، مش دلوقت،سقف،اللى مشيوا،لقلبك سلام، عيونك خطر.



وتعاون رامي جمال في ألبوم"أنا لوحدي"مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم: محمد أبو نعمة،محمد عاطف، أيمن بهجت قمر،أحمد المالكي، جمال الخولي، شادي نور، تامر حسين، مصطفى حسن، أحمد تبارك، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، طارق فيصل، مدين، ياسر نور،شريف بدر، بلال سرور، محمد أنيس.