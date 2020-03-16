الزمالك يتسلم مستحقاته من الكاف عبر حسابه



واستغل مسئولو الزمالك رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك في طلب الحصول على المستحقات على حسابهم البنكي بشكل مباشر.



ورفض مسئولو الزمالك تحويل قيمة 350 ألف دولار الخاصة بالتأهل لنصف نهائي افريقيا وما يقرب من 5 ملايين أخرى على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم حتى لا يتم خصم أي أموال كما حدث من قبل.



ويحق للزمالك الحصول على مبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم نظير التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا وملاقاة فريق الرجاء المغربي.



وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

يرغب مسئولو نادي الزمالك في الحصول على مستحقاتهم من الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر الحساب البنكي الخاص بالنادي.