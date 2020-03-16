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بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:33 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
ريهام على
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وجه الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، جميع الإدارات التعليمية، اليوم الاثنين، بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بعد الأحداث التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ، خلال الأيام الماضية.

وذلك في إطار خطة الدولة؛ لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية للتجنب من عدوى فيروس كورونا.

وطالب وكيل تعليم الفيوم بشكل عاجل مديري الإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، خلال فترة تعليق الدراسة.

ووجه عبدالله، باستمرار عمل اللجان التى تم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية لمعاينة جميع المباني، ومراجعة قواعد الأمن والسلامة وإزالة أي رواكد إن وجدت.

وكذلك بدء تطهير وتعقيم جميع الطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية، وتوعية ونشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية وعمل ملصقات إرشادية للتوعية، وإعلان الملصقات الإرشادية الواردة من الصحة للتوعية من فيروس كورونا. 

وأكد وكيل تعليم الفيوم، على أن حملة تطهير وتعقيم واسعة بدأت بمبني ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، مؤكدا استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، لحماية أبنائنا الطلاب.

حيث وجه الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بعد الأحداث التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ، خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة ؛ لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية للتجنب من عدوى فيروس كورونا.

وطالب وكيل تعليم الفيوم بشكل عاجل مديري الإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، خلال فترة تعليق الدراسة.

ووجه عبدالله، باستمرار عمل اللجان التى تم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية لمعاينة جميع المباني، ومراجعة قواعد الأمن والسلامة وإزالة أي رواكد إن وجدت.

وكذلك بدء تطهير وتعقيم جميع الطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية، وتوعية ونشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية وعمل ملصقات إرشادية للتوعية، وإعلان الملصقات الإرشادية الواردة من الصحة للتوعية من فيروس كورونا. 

وأكد وكيل تعليم الفيوم على أن حملة تطهير وتعقيم واسعة بدأت بمبني ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، مؤكدا استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، لحماية أبنائنا الطلاب.

بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالفيوم (صور)
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