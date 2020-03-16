السبيرتو الأبيض.. ما هو الكحول الإيثيلي؟

يُعد الكحول الإيثيلي، الذي تردد اسمه كثيرًا خلال الأيام الماضية، بعد حالة الهلع من فيروس كورونا، التي على إثرها تضاعف استخدام مطهرات الأيدي، ليأتي الكحول الإثيلي في المقدمة.





الكحول الايثيلي هو مركب كيميائي عضوي ينتمي إلى فصيلة الكحوليات له الصيغة الكيميائية C2H5OH وصيغته الجزئية C2H6O ويسمى الكحول تعميمًا، كما يُطلق عليه السبيرتو الأبيض.





هو مادة قابلة للاشتعال عديمة اللون تتكون من تخمر السكر، يستعمل في المشروبات الكحولية وفي صناعة العطور ويستعمل كوقود في المحركات الميكانيكية.





ويُصنع بطريقتين، الأولى البتروكيماوية عن طريق التجفيف، والثانية التخمير، عند استخدامه في المشروبات الكحولية ومعظمه المستعمل في محركات السيارات ذات تقنية تسمح بتشغيل المحرك بالإيثانول، وأهم نقطة في هذا النظام هو الوصول إلى بكتيريا التعفن للتضاعفها وانعدام الأكسجين.





ويستخدم الكحول ذات تركيز 70 - 75 %، وهو التركيز الأفضل لإختراق جدار الخلايا البكتيرية، أي أنه لو استخدمنا الكحول 100% لعملية التعقيم سيؤدي ذلك إلى تخثر سريع جدًا في جدار الخلية، وبالتالي هذا التخثر يشكل حلقه يمنع دخول الكحول داخل الخلية وبالتالي عدم قتل الخلية، وعند توفر الظروف البيئية المناسبة فإن الخلية تعود إلى الحياة مجددًا.



