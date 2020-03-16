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السبيرتو الأبيض.. ما هو الكحول الإيثيلي؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
سالم أحمد سالم
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يُعد الكحول الإيثيلي، الذي تردد اسمه كثيرًا خلال الأيام الماضية، بعد حالة الهلع من فيروس كورونا، التي على إثرها تضاعف استخدام مطهرات الأيدي، ليأتي الكحول الإثيلي في المقدمة. 

الكحول الايثيلي هو مركب كيميائي عضوي ينتمي إلى فصيلة الكحوليات له الصيغة الكيميائية C2H5OH وصيغته الجزئية C2H6O ويسمى الكحول تعميمًا، كما يُطلق عليه السبيرتو الأبيض.

هو مادة قابلة للاشتعال عديمة اللون تتكون من تخمر السكر، يستعمل في المشروبات الكحولية وفي صناعة العطور ويستعمل كوقود في المحركات الميكانيكية.

ويُصنع بطريقتين، الأولى البتروكيماوية عن طريق التجفيف، والثانية التخمير، عند استخدامه في المشروبات الكحولية ومعظمه المستعمل في محركات السيارات ذات تقنية تسمح بتشغيل المحرك بالإيثانول، وأهم نقطة في هذا النظام هو الوصول إلى بكتيريا التعفن للتضاعفها وانعدام الأكسجين.

ويستخدم الكحول ذات تركيز 70 - 75 %، وهو التركيز الأفضل لإختراق جدار الخلايا البكتيرية، أي أنه لو استخدمنا الكحول 100% لعملية التعقيم سيؤدي ذلك إلى تخثر سريع جدًا في جدار الخلية، وبالتالي هذا التخثر يشكل حلقه يمنع دخول الكحول داخل الخلية وبالتالي عدم قتل الخلية، وعند توفر الظروف البيئية المناسبة فإن الخلية تعود إلى الحياة مجددًا.

لكن عند استخدام الكحول 70% في عملية التعقيم، فإن هذا التركيز يساعد على عملية إختراق جدار الخلية والدخول إلى داخل الخلية قبل أن يتخثر بروتين جدار الخلية، وبالتالي تدمير الخلية البكتيرية وقتلها تمامًا.

وتصدر هاشتاج "الكحول الإيثيلي"، ترند "تويتر" في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد ظهور حالات فيروس كورونا في مصر، ومطالبات باستخدام معقمات اليدين لمنع نقل عدوى الفيروس القاتل، وتفاعل المصريين مع مطالبات تعقيم اليدين بتدشين هاشتاج سحر بعنوان "الكحول الإيثيلي"، وتناول المصريين هذه الأزمة بحالة من الدعابة والتعليقات الساخرة.
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