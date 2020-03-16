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راغب علامة: الاحياط واجب بس مش هندفن نفسنا تحت الأرض

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:27 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كتب الفنان راغب علامة بشأن فيروس كورونا المنتشر حاليًا في العديد من الدول ، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع "تويتر".

كتب راغب علامة تغريدة قال فيها "بعض الأشخاص يريدون إقناعنا بأنه بسبب الكورونا ممنوع نتنفس ولا نطل من الشباك ولا نمارس رياضتنا بالهواء الطّلق ".

وتابع راغب علامة قائلاً: "صحيح الإحتياط واجب خصوصًا في الأماكن المغلقة الغير مضمونة لكن مش كرمال بعض الآراء السخيفة ندفن أنفسنا تحت الأرض، والله اللي استحوا ماتوا".

وفي سياق آخر طرح راغب علامة مؤخرًا فيديو كليب أغنية "كان غيرك أشطر"، وهي من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.

ومن ناحية أخرى ، يتعاون الفنان راغب علامة للمرة الأولى مع الشاعر عمرو المصري في أغنية جديدة تنتمي للون الدرامي، وهى من ألحان عمرو الشاذلي، ولكن لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .
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