Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. تدريب أحمد العوضي بالسلاح (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلاله يمارس حركات أكشن.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وانهالت عليه التعليقات، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت تيجي تديني فرقة صاعقة بقى" وأضاف آخر"اي فايدة القلبة بقا" فرد عليه العوضي"فرهدة زيادة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نجم الأكشن القادم".


ويستعد أحمد، لعرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، الذي من المقرر عرضه على أحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار لأثارة والأكشن، وشارك في البطولة الفنانة ريم مصطفى وحسني شتا.



يذكر أن أحمد العوضي، يشارك خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الأختيار"، االذي تدور أحداثة في إطار الأثارة والأكشن، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد كرارة وأسلام جمال ودينا فؤاد، والمسلسل من تأليف باهر دوايدر، ومن إخراج بيتر ميمي.

 
View this post on Instagram

🔥🔥🔥🔥

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ ثلث ساعة

في 15 دقيقة.. اختبارات منزلية تؤكد خلوك من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعة و 8 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 16 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 16 ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. إطلالة جديدة لـ أحمد كرارة من كواليس مسلسل "خيبة أمل"

محمد امام :"أخيرًا بعد مفاوضات كتير بلوظة "أقتنع " (صورة)

بهذه الصورة احتفلت هيدي كرم بعيد ميلاد شقيقتها

بمسدس.. أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس مسلسله الجديد "الاختيار"

أول رد من أحمد العوضي بعد انتشار خبر ارتباطه بـ ياسمين عبدالعزيز

شاهد.. كيف يظهر أمير كرارة في مسلسله الجديد "الاختيار" (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

12:12 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status