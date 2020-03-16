شاهد.. تدريب أحمد العوضي بالسلاح (فيديو)

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلاله يمارس حركات أكشن.ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وانهالت عليه التعليقات، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت تيجي تديني فرقة صاعقة بقى" وأضاف آخر"اي فايدة القلبة بقا" فرد عليه العوضي"فرهدة زيادة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نجم الأكشن القادم".ويستعد أحمد، لعرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، الذي من المقرر عرضه على أحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار لأثارة والأكشن، وشارك في البطولة الفنانة ريم مصطفى وحسني شتا.يذكر أن أحمد العوضي، يشارك خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الأختيار"، االذي تدور أحداثة في إطار الأثارة والأكشن، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد كرارة وأسلام جمال ودينا فؤاد، والمسلسل من تأليف باهر دوايدر، ومن إخراج بيتر ميمي.