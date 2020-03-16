تصريح قوي لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن احتكار المنظفات والمطهرات

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن سيارات الضبطية القضائية بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التجارية والتموينية منتشرة الآن، في الأسواق والأماكن المحددة بالخطة الموضوعة.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن سيارات الضبطية القضائية بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التجارية والتموينية منتشرة الآن، في الأسواق والأماكن المحددة بالخطة الموضوعة.

ولفت إلى أن هناك حملات انطلقت بكافة المناطق المستهدفة المتوقع أن يكون بها تلاعب في الأسواق أو استغلال للظروف التي تمر بها البلاد في إطار انتشار فيروس كورونا، واستغلال البعض لاحتياج المواطنين للمنظفات والمطهرات والأدوية الوقائية للفيروس.

ولفت إلى أن هناك حملات انطلقت بكافة المناطق المستهدفة المتوقع أن يكون بها تلاعب في الأسواق أو استغلال للظروف التي تمر بها البلاد في إطار انتشار فيروس كورونا، واستغلال البعض لاحتياج المواطنين للمنظفات والمطهرات والأدوية الوقائية للفيروس.

ونوه بأن أي مخالفة يتم رصدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع بكل حسم.

ونوه بأن أي مخالفة يتم رصدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع بكل حسم.

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، أي مواطن بالتكاتف مع أجهزة الدولة للحفاظ على الأسواق وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومن لديه شكوى أو معلومات أن يتواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو إرسال الشكاوى على 01281661880 على مدار الساعة.





وفي سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا على نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.





ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



