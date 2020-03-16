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كشف ملابسات سرقة خزينة شقة في أكتوبر
الإثنين 16/مارس/2020 - 01:23 م
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إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات خزينة من داخل أحد المساكن، وإعادة المسروقات بمدينة 6 أكتوبر.
وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث لقسم شرطة أول أكتوبر، من إحدى السيدات باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم.
وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق، خادمة، يعملان طرف المجني عليها ووالدها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات برئاسة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر من ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الواقعة حيث استغلت الخادمة طبيعة عملها بمسكن المُبلغة وحيازتها لنسخة من مفتاح المسكن، وقامت بالاستيلاء على المسروقات وتسليمها للثاني الذى قام بإخفائها.
وبمواجهته أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في كشف ملابسات واقعة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقبض على مرتكب الواقعة.
وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بدائرة قسم شرطة الدقي.
وبالفحص والتحري، تبين أنه في أثناء قيام أحد الأشخاص بدفع كرسي متحرك خاص بآخر "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، اصطدما بسباك "له معلومات جنائية"، فحدثت بينهم مشاجرة تعدى خلالها السباك على الآخرين بالضرب والسب دون حدوث إصابات وباستدعائهما أيدا ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط السباك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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