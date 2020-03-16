كشف ملابسات سرقة خزينة شقة في أكتوبر

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات خزينة من داخل أحد المساكن، وإعادة المسروقات بمدينة 6 أكتوبر.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكان تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث لقسم شرطة أول أكتوبر، من إحدى السيدات باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم.



