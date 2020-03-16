Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسبانيا تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:22 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاثنين، 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الإسبانية، إغلاق الحدود من بين الخيارات قيد النظر للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا، وفرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

 

ويندرج هذا الاجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خلال 24 ساعة إسبانيا 1000 إصابة جديدة

أخبار تهمك

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

في 15 دقيقة.. اختبارات منزلية تؤكد خلوك من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 7 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ أقل من نصف ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 16 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 4 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قطر تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إغلاق مبنى الكونجرس أمام الزوار حتى 1 أبريل المقبل بسبب كورونا

إسبانيا تسجل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب كورونا إلى 191

رئيس الوزراء الإسباني يعلن حال الطوارئ لمدة 15 يوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

12:12 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status