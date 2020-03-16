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حظر التجول.. حيلة الدول لمكافحة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:22 م
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كورونا
كورونا
ياسمين مبروك
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في ضوء مكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل، حول العالم، لجأت بعض الدول لاتخاذ إجراءات احترازية، للوقاية من الفيروس، إذ فرضت حظر التجول في كافة أرجاء البلاد، بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

عقوبات لمن ينتهك الحظر في التشيك

وأعلنت الحكومة التشيكية، فرض قيود على الحركة في كافة أرجاء البلاد حتى 24 مارس، تجنبا لانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع.

وقال رئيس الحكومة أندريه بابيش: إن الناس في جميع أنحاء البلاد يجب ألا يغادروا منازلهم إلا للعمل أو الطوارئ، وقد تُفرض عقوبات تصل إلى 3 ملايين كرونة تشيكية على الانتهاكات ومخالفة القانون.

حظر التجوال في إسبانيا 

بينما أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها، أن إسبانيا قررت فرض حظر التجوال لمدة 15 يوم، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد، حيث ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض في البلاد، بحسب مسؤولي الصحة.

حظر في الفلبين

وفي الفلبين، قررت السلطات فرض حظر تجول خلال ساعات الليل في منطقة مترو مانيلا للحد من تفشى الفيروس، بعد ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 8 وفيات.

حظر التجول في باكستان

وعقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، طالبت باكستان برفع حظر التجول والحصار العسكري على الكشميريين في جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على لسان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة ظفر ميرزا خلال مؤتمر عبر الفيديو لرابطة (سارك)، الذي استضافه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمشاركة رؤساء كل من سريلانكا والمالديف وأفغانستان ورؤساء الوزراء لكل من بنغلاديش والنيبال وبوتان؛ لمناقشة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ميرزا: "إن تسجيل حالات بإصابة بفيروس كورونا في جامو وكشمير المحتلة هو لأمر بالغ القلق، مضيفا أنه نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، بات من الضروري رفع حظر التجول والحصار العسكري فورا في جامو وكشمير".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
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