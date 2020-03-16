إغلاق 54 سنتر تعليمي ومحل "بلاي ستيشن" في الإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية في حي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة بالتنسيق مع أقسام الشرطة، شملت مراكز الدروس الخصوصية، ومحلات الألعاب الإليكترونية، وصالات الجيم، وذلك كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت المهندسة سحر شعبان: إن الحملة أسفرت عن غلق 54 مركزا متنوعا بين مراكز للدروس الخصوصية ومحلات ألعاب إليكترونية وصالات رياضية وحضانات، وذلك في الساعات الأولى من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية.





وأكدت سحر شعبان، استمرار الحملات لغلق أماكن التجمعات كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيرس كورونا في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة.





وجاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية، برئاسة مصطفى حمادة، وإدارة إشغال الطريق بالحي، وإدارة رخص المحلات، ولجنة الغلق وإدارة المتابعة الميدانية بالحي.





وفي سياق متصل، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".





وقال الشريف: إن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.

هذا ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك، بالبدء الفورى فى تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق والتصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.



وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أماكن وجود السناتر التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

