عاجل.. تأجيل محاكمة 8 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء" بسبب كورونا

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 8 أبريل المقبل، لعدم إحضار المتهمين من محبسهم وللقرار السابق وهو مرافعة النيابة مع استمرار حبس المتهمين.





وأفادت المحكمة فور إعتلائها منصة القضاء، أن المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020، والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.



