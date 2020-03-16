بعد 109 أعوام... "السياحة والآثار" تضيء كنيسة البازيليك قبيل افتتاح البارون

قال العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، والمشرف على القاهرة التاريخية: إن الوزارة انتهت من إضاءة الواجهات الخارجية لكنيسة البازيليك الواقعة في شارع الأهرام على امتداد قصر البارون إمبان بمنطقة مصر الجديدة.





وأوضح "سمير"، في تصريحات اليوم الاثنين، أن عملية إنارة البازيليك تأتي تزامنًا مع الاستعدادات النهائية للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير وترميم قصر البارون؛ وجميع الأعمال تمت بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأشار إلى أن الكنيسة قام بإنشائها البارون إمبان ودفن هو وابنه بداخل قبو الكنيسة بناءً على وصيته على الرغم من وفاته في مسقط رأسه بلجيكا.





ومن ناحيتها أوضحت بسمة سليم، المشرف العام على قصر البارون إمبان، أن كنيسة البازيليك هو اسم الشهرة ولكن الاسم الحقيقي للكنيسة هو كنيسة السيدة العذراء مريم.





وأضافت أن كلمة بازيليك هي كلمة ذات أصل يوناني بمعنى "ملكي الحكمة" وتطلق عند اليونان على القصور الملكية، وكان مبنى البازيليك مركز للعدالة أو الحكمة وبعد ذلك شيدت الكنائس في أوروبا بنفس الشكل فكانت تسمى بازيليك، أما في الوقت الحاضر فلا تطلق إلا على الكنائس التي لها أهمية كبرى مثل بازيليكا القديس بطرس في روما وغيرها.





وأقيمت "كنيسة البازيليك" في قلب ضاحية هليوبوليس في ميدان كان يسمى ميدان الملكة إليزابيث، وهي تُطل من ناحية مدخلها الرئيسي على شارع البارون ويسمى الآن شارع نزية خليفة ويوجد في آخره قصر البارون.





مراسم وضع حجر أساس الكنيسة كانت عام 1911، بحضور ملكة بلجيكا وبعض الأساقفة والأمراء والأميرات والسفراء الأجانب وجلس جميعهم سرادق كبير زين على الطريقة الشرقية، وفي داخل حجز الأساس وضعت الحجة وبعض العملات المصرية والأجنبية.



