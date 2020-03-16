السويد تطلق حزمة إجراءات تتجاوز 30 مليار دولار لمكافحة كورونا

قدمت حكومة السويد، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الوقائية بقيمة أكثر من 300 مليار كرونة سويدية (30.94 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد.





وتضمنت الحزمة تدابير مثل تولي الحكومة المركزية التكلفة الكاملة للإجازات المرضية من الشركات خلال شهري أبريل ومايو، فضلاً عن العبء الأكبر من تكلفة الاستغناءات المؤقتة بسبب الأزمة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".





يوم الأحد، أعلنت شركة الطيران SAS، المملوكة جزئياً للدولة، أنها سوف تسرح مؤقتًا ما يصل إلى 90 ٪ من موظفيها.





وستأتي أكبر تكلفة من السماح للشركات بتأجيل دفع الضريبة وضريبة القيمة المضافة لمدة تصل إلى عام - بأثر رجعي حتى بداية عام 2020 - وهو ما قالته وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون بحد ذاتها قد تصل إلى 300 مليار كرونة على المدى القصير.





وأضافت "أندرسون"، في مؤتمر صحفي: "هذا وضع فريد تمامًا بالنسبة للاقتصاد السويدي."



