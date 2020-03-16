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سعر اليورو اليوم الاثنين16-3-2020.. أداء متباين مقابل الجنيه المصري

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
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واصل سعر اليورو الأوروبى تباينه أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 16-3-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.32 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، وجاءت أسعاره كما يلي:


سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.43 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.32جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.32جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.33 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.34 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.33جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.31 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

 
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