سعر اليورو اليوم الاثنين16-3-2020.. أداء متباين مقابل الجنيه المصري

واصل سعر اليورو الأوروبى تباينه أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 16-3-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.32 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، وجاءت أسعاره كما يلي:









سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.43 جنيه للشراء، و 17.54 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.32جنيه للشراء، و 17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.32جنيه للشراء، و 17.67 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.33 جنيه للشراء، و 17.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.34 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.33جنيه للشراء، و 17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.31 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع.



