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تعليق غريب من رئيس البرازيل بعد تأجيل النشاط الرياضي بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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وصف جاير بولسونارو الرئيس البرازيلي إلغاء الفعاليات الرياضية بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس كورونا، بأنه "هستيريا".

وقال بولسونارو في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" :"عندما تمنعوا كرة القدم وأشياء أخرى، فهذا يعني أنكم مصابون بالهستيريا. هذا المنع لن يوقف انتشار الفيروس."

وأضاف "علينا أن نتحرك، الفيروس قد يصبح مشكلة خطيرة. لكن الاقتصاد يجب أن يمضي قدما، لأننا لا يمكننا تحمل موجة من البطالة."

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن وقف كل المنافسات المحلية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقال روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم :"ندرك مسؤولية كرة القدم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وسنتحمل هذه المسؤولية."
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