مؤش سوق دبي المالي يهبط 6.1% في ختام التعاملات





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 6.14% خاسراً 120.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.60 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا ، وبلغ حجم التداول بسوق دبي المالي اليوم 272.3 مليون سهم محققة ما قيمته 351.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5432 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، فيما انخفض 27 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.32%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 7.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 6.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.98%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 8.69%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.10%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 10%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 25.4 مليون ورقة بقيمة 108.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 8.50%.