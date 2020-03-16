Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤش سوق دبي المالي يهبط 6.1% في ختام التعاملات

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:45 م
Advertisements
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 6.14% خاسراً 120.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.60 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا ، وبلغ حجم التداول بسوق دبي المالي اليوم  272.3 مليون سهم محققة ما قيمته 351.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5432 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، فيما انخفض 27 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.32%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 7.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 6.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.98%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 8.69%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.10%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 10%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 25.4 مليون ورقة بقيمة 108.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 8.50%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر

منذ 35 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 15 ساعة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر دبي ينهي التعاملات علي صعود 1.058%

مؤشر دبي يهبط 0.34% خلال التعاملات الصباحية

مؤشر بورصة دبي يصعد 0.70% بختام جلسة الإثنين

سوق دبي المالي يخسر 33.2 نقطة بختام جلسة الأربعاء

قطاع البنوك يقود سوق دبي المالي للهبوط 0.42% بختام تعاملات الإثنين

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.12% بمستهل أولي جلسات الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

10:10 ص

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status