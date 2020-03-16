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خبير صيني يكشف حقيقة تأثير الطقس على معدلات الإصابة بكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:03 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف نائب المدير وكبير أطباء قسم الأمراض المعدية بمستشفى كلية الطب التابعة لاتحاد بكين، تساو وى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن تأثير الطقس على معدلات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لم يتم تأكيده، كما أوردت وكالة "رويترز".

أبلغ البر الرئيسي للصين عن انخفاض عام في الإصابات الجديدة بفيروسات التاجية يوم الأحد، لكن المدن الكبرى مثل بكين وشانجهاي واصلت تصارعها مع الحالات التي تشمل المسافرين المصابين القادمين من الخارج.
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