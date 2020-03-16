خبير صيني يكشف حقيقة تأثير الطقس على معدلات الإصابة بكورونا

كشف نائب المدير وكبير أطباء قسم الأمراض المعدية بمستشفى كلية الطب التابعة لاتحاد بكين، تساو وى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن تأثير الطقس على معدلات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لم يتم تأكيده، كما أوردت وكالة "رويترز".