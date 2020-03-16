محافظ بني سويف: غلق 119 سنتر دروس خصوصية لمواجهة كورونا

صّرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أنه تم غلق 119 سنتر دروس خصوصية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، لمنع تجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت أمس الأحد.





وأكد المحافظ في بيان، على أن الحملات مستمرة بالتوازي في كل المراكز، حتى يتم الانتهاء من كافة السناتر والتي يبلغ عددها تقريبا 250 سنتر "بحسب حصر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة"، مشيرا إلى أهمية هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية بالخطة الشاملة للدولة في مواجهة الفيروس، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.





وأشار إلى أنه ليس من المعقول أن تعلق الدولة الدراسة لمنع التجمعات والاختلاط بين التلاميذ والطلاب "كإجراء وقائي واحترازي "حفاظا على سلامتهم وصحتهم، وتستمر سناتر الدورس الخصوصية في العمل، التي تشهد تجمع أعداد كبيرة لأبنائنا الطلاب مما يعوق الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الدولة.



جاء ذلك خلال استعراضه مع اللواء هشام شادي السكرتير العام، جهود اللجنة التي تنفذ الحملات التي يتم تشكيلها بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن بني سويف والتربية والتعليم، التي يتابع محافظ بني سويف يوميا نتائج جهودها في هذا الشأن، نظرًا لأهميته في ظل الظروف التي تشهدها البلاد في هذه الفترة.

وأوضح السكرتير العام، أن الحملات التي يتم تنفيذها بالتوازي في كافة المراكز أسفرت عن غلق 20 سنترا بمركز الفشن، و20 سنتر بمركز أهناسيا، و12 سنترا بمركز ناصر، و18 سنترا بمركز ببا، و8 سناتر بمركز سمسطا، و4 سناتر بمركز الواسطى، و29 سنتر بقسم بني سويف، و8 قسم بني سويف الجديدة.





وأكد على أن الحملات مستمرة لغلق كافة السناتر على مستوى المحافظة أيا كان عددها أو مكانها، في إطار توجيهات محافظ بني سويف التي تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

