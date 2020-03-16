بيرين سات.. بطلة "العشق الممنوع" تخترق الحجر الصحي

تصدرت الممثلة التركية، بيرين سات تريندات "جوجل" اليوم، وذلك بعد تعرض بطلة المسلسل الشهير "العشق الممنوع" وزوجها المغني كينان دوغلو لانتقادات كبيرة الفترة الحالية لتجاهلها تحذيرات السفر إلى الدول الأوروبيا المنتشر بها فيروس كورونا.





وفي التفاصيل، سافرت بيرين سات مع زوجها أوروبا ولندن بالتحديد، وتعد هذه المناطق التي تفشى فيها وباء كورونا الخارج عن السيطرة، في الوقت الذي أعلن فيه التركي فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي فرض إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مما جعلهما عرضة لانتقادات الأتراك لعدم اتباعهما التحذيرات، بحسب تقارير صحفية تركية.





بيرين سات تخترق الحجر الصحي





وفور عودتها من لندن، اتخذت تركيا الاجراءت اللازمة، حيث تم وضعهما في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، وتعتبر هذه أحد التدابير اللازمة للمسافرين إلى الخارج، إلا أن بعض المواقع التركية نشرت أنهما لم يلتزما بالعزل الصحي المنزلي وخرجا في نزهة من المنزل.





وتعتبر هذه الجولة السياحية هي هدية دوغلو لبيرين بمناسبة عيد ميلادها الـ 36 الذي صادف 26 فبراير.





وتجدر الإشارة إلى أن بيرين سات قد أثارت الجدل بعد عرض مسلسلها الجديد "عطية" على نتفليكس بسبب المشاهد الخليعة الموجودة التي قامت بأدائها.