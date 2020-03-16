للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على نصائح منة فضالي لمتابعيها

وجهت الفنانة منة فضالي، مجموعة كبيرة من النصائح لمتابعيها للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت منة، على مقطع الفيديو قائلة:"رجاء يا جماعة االموضوع بجد خطر جدًا والله ربنا الحامي والشافي".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"فعلًا معاكي حق" وأضاف آخر"ربنا يعديها على خير".



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل "بنت القبائل"، الذي يعرض حاليًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومدحت تيخا ومحمد رياض.