وزير الداخلية: إسبانيا تدرس إغلاق الحدود لمكافحة فيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين، أن إغلاق الحدود الإسبانية من بين الخيارات قيد النظر للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت محطة راديو كادينا إس إي آر