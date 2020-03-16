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وزير الداخلية: إسبانيا تدرس إغلاق الحدود لمكافحة فيروس كورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 12:59 م
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مـحــمد حســــــــــين
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أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين، أن إغلاق الحدود الإسبانية من بين الخيارات قيد النظر للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت محطة راديو كادينا إس إي آر
وقال "مارلاسكا" للمحطة، إنه سيناقش إغلاق الحدود المحتمل إلى جانب تدابير أخرى مع زملائه وزراء الاتحاد الأوروبي، كما أوردت وكالة "رويترز".
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