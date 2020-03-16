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بانجو وحشيش وأفيون.. جهود الداخلية في 24 ساعة

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:58 م
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الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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قامت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بالعديد من الحملات بجميع قطاعات الداخلية المختلفة، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

حيث واصلت "الداخلية" حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 164 قطعة سلاح نارى، 200 قضية مخدرات وتنفيذ 57472 حكم قضائى متنوع.

ولمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 164 قطعة سلاح نارى، بحوزة 119 متهما وذلك على النحو التالى:

(12) بندقية آلية، (30) بندقية خرطوش، بندقية رصاص، (10) طبنجات، (111) فرد محلى، (113) طلقة مختلفة الأعيرة، (224) قطعة سلاح أبيض، (25) خزينة متنوعة.


فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (57472) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(272) حكم جناية، (16243) حكم حبس جزئى،(2988) حكم حبس مستأنف، (28923) حكم غرامة، (9046) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (200) قضية مخدرات بحوزة (213) متهما، ضُبط معهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 27،118 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22،310 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،374 كيلو جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 535 جرام )، كمية من مخدر الفودو وزنت (85 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (5 جرام) (3972) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (45) متهما. 

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (145) دراجة نارية مخالفة. 

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين). 

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (14266) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

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الكلمات المفتاحية

مصر قطعة سلاح نارى قطاعات الداخلية ضبط حشيش الداخلية الأجهزة الأمنية

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