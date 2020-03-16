إيران تسجل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الاثنين، 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 853 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، تسجيل 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وشهدت إيران، أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان هناك.

وأعرب مواطنون، عن غضبهم إزاء ما اعتبروه "استخفاف الحكومة بحياتهم" في شبكات التواصل، وامتد الأمر إلى وسائل الإعلام رغم القيود المشددة المفروضة على الأخيرة.