Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تسجل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:55 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الاثنين، 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 853 حالة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، تسجيل 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وشهدت إيران، أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان هناك.

 

 وأعرب مواطنون، عن غضبهم إزاء ما اعتبروه "استخفاف الحكومة بحياتهم" في شبكات التواصل، وامتد الأمر إلى وسائل الإعلام رغم القيود المشددة المفروضة على الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران 129 حالة وفاة

أخبار تهمك

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 15 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 6 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

كازاخستان تؤجل إجلاء 83 مواطنًا من ووهان الصينية

"الصحة العالمية" تحدد التسلسل الجيني لفيروس كورونا

الصين تعلن شفاء 1153 شخصًا من فيروس كورونا

بالأرقام.. خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

10:10 ص

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status