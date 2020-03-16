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الزمالك يرفض عودة نجمه الهارب

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:55 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
هاني عصام
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حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشأن عودة التونسي حمدي النقاز من جديد إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.
وتحدث البعض داخل الزمالك من أجل الصلح مع النقاز وعودته من جديد إلى الفريق في الموسم المقبل.

وجا قرار إدارة الزمالك برفض الأمر وعدم مناقشة ملف حمدي النقاز خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي بسبب ما بدر منه.

ويحتاج الزمالك للتعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال الموسم المقبل بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق وعدم تواجد سوى حازم إمام فقط خلال الفترة الحالية.

وهرب النقاز من الزمالك في وقت سابق بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ليتم تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بين الطرفين ومطالبة الزمالك بالحصول على تعويض مالي.
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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك حمدي النقاز الزمالك اخبار الرياضة

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