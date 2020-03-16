مسؤول: من غير المرجح إصدار أيرلندا قيودا جديدة تتعلق بكورونا

صرح نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون كوفيني، قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، بأنه من غير المرجح أن تصدر أيرلندا أي قيود رئيسية جديدة تتعلق بالفيروس، اليوم الاثنين، بعد إغلاق المدارس والجامعات والحانات في الأيام الأخيرة.

صرح نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون كوفيني، قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، بأنه من غير المرجح أن تصدر أيرلندا أي قيود رئيسية جديدة تتعلق بالفيروس، اليوم الاثنين، بعد إغلاق المدارس والجامعات والحانات في الأيام الأخيرة.

وقال كوفيني لراديو وتلفزيون أيرلندا "RTE": "لا أعتقد أنكم ستشهدون أي قرارات جديدة مثيرة اُتخذت اليوم، أعتقد أنكم سترون تنقيحًا للقرارات الحالية التي تحاول طمأنة وإعلام الناس الذين قد يفقدون وظائفهم اليوم"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال كوفيني لراديو وتلفزيون أيرلندا "RTE": "لا أعتقد أنكم ستشهدون أي قرارات جديدة مثيرة اُتخذت اليوم، أعتقد أنكم سترون تنقيحًا للقرارات الحالية التي تحاول طمأنة وإعلام الناس الذين قد يفقدون وظائفهم اليوم"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".