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بعد تجميد الدوري.. وزير الرياضة: لا تسبقوا الأحداث

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:52 م
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الدوري المصري
الدوري المصري
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قرار تعليق الأنشطة الرياضية، وغلق صالات الألعاب الرياضية جاء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكإجراء احترازي حفاظا على حياة المواطنين.

وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أنهم يتابعون تنفيذ القطاعات والأندية للقرار، لافتا إلى أن الحدث عالمي، والجمع تحرك للوقاية منه، منوها أن بيانات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تستوجب إتخاذ مثل تلك الإجراءات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه لم يتم اصدار أي قرارات بإغلاق الأندية أو مراكز الشباب، ولا داعي لاستباق الأحداث، وأي قرار يتم اتخاذه يكون وفق لدراسات.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، أمس الأحد، توضيحًا لما نُشر بشأن الإجازة الخاصة للسيدات اللاتي يعلن أطفالا أقل من 12 سنة.

وقالت الوزارة إنه «إلحاقًا للخبر الصحفى الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بشأن إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة، توضح الوزارة أن التوجيهات الخاصة بهذا الشأن ترتكز على إعطاء الفرصة لمن يرغب من السيدات الحاضنات للأطفال لمن دون 12 عامًا للحصول على إجازة اعتيادية خلال تلك الفترة في ضوء الإجراءات القانونية والإدارية».

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع جميع قيادات ومسؤولي الوزارة إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بالوزارة والجهات التابعة لها بمنح إجازة خلال الأسبوعين للمخاطبين بقرارات وقف الدراسة والأنشطة الرياضية، آخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن، فضلًا عن توقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية خلال نفس الفترة، ضمن جهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما تضمن اجتماع الوزير دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في المنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة انتشار الفيروس.

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