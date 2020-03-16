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بمناسبة اقتراب عيد الأم.. هيدي كرم توجه رسالة حب قوية لوالدتها

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:52 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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وجهت الفنانة هيدي كرم، رسالة حب قوية لوالدتها، وذلك بمناسبة أقتراب عيد الام، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها مع والدتها وشقيقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هيدي، على الصورة قائلة:"مامي يا مامي انتي دايمًا الجندي المجهول انتي مصدر القوه الارض الصلبة الحكمه الوعي والذكاء الفطري انتي مهما قلت عنك مش هاعرف أوصفك ربنا يخليكي لينا ويخلينا ليكي بكل مشكلنا وقصصنا وتعبنا وتفضلي دايمًا منوره حياتنا".

وأضافت:"ملحوظه ده ما يمنعش اني ساعات ببقا هاتجنن واخرج من هدومي منك بس تفضلي دايمًا اكبر نعمه في حياتنا كلنا كل سنه وانتي طيبه يا امي بحبك".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله ربنا يخليكم لبعض" وأضاف آخر"النحلة والعسل ماشاءالله عليكم".

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان حسن الرداد وسلوى خطاب وشيماء سيف ومحمود الليثي وناهد السباعي ومحمود البزاوي.
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