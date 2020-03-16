الذهب يعاود ارتفاعه في السوق المحلي.. وعيار 21 يصعد 3 جنيهات

عاود سعر الذهب ارتفاعه اليوم الاثنين، بقيمة 3 جنيهات نتيحة ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1544 دولارا حتي الآن مقارنة بـ 1529، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 688 جنيها وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:





أسعار الذهب اليوم





عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام.





عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.





عيار 24 يسجل 786 جنيها للجرام.





الجنيه الذهب سجل 5404 جنيها.





أوقية الذهب 1544 دولار.

خفض الفائدة الأمريكية





خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين أمس الأحد في خطوة طارئة أخرى للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.