ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر

كشفت بعض التقارير الصحفية ان نادي ​برشلونة​ الاسباني أقرب من ريال مدريد في الحصول على خدمات الارجنتيني ​لوتارو مارتينيز مهاجم انتر.





ووفقًا لـ صحيفة "سبورت" الاسبانية أن ثنائي الإنجليزي، مانشستر سيتي وتشيلسي يرغبان في ضم اللاعب الارجنتيني لوتارو مارتينيز وقد يهددان مفاوضات البرشا مع الفريق الايطالي، رغم ان لاوتارو يؤيد فكرة الانتقال للفريق الكتالوني، في حال توصل لاتفاق مع ناديه.





وتابعت ان برشلونة يرغب في تجديد هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون البديل المناسب لمهاجمه لويس سواريز.