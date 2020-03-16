شواحة وإيفا الايراني يشعلان "اليوتيوب" بمهرجان "مشاعر عاطفية"





طرح مطرب المهرجانات الشعبية شواحة، مهرجان جديد يحمل عنوان "مشاعر عاطفية"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.





تفاصيل مهرجان "مشاعر عاطفية"





غناء شواحة، إيفا الايراني، ومن كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وتقول كلماته: "هضرب بالنار، ارجع يالا ورا لتقلب مرة اصل انا جبار وبهين اخصام، مبعش الدور، مبهبش عراك وسلاحي فتاك ريح طرطور، أصل أنا قدام".

يذكر أن شواحة، مطرب مهرجانات شعبية بدأ مشواره في عالم المهرجانات الشعبية داخل محافظة الاسكندرية، ثم انتقل الى القاهرة مؤخرًا، ويشاركه في الغناء إيفا الايراني.



