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المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:42 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، إغلاق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وعلق المغرب، جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، الذي ارتفعت حصيلة المصابين به في المملكة إلى 28 شخصًا في اليومين الأخيرين.

 

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، بيانًا قال فيه: "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

 

وقد سجلت وزارة الصحة المغربية، 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 28 مصابًا.

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الكلمات المفتاحية

مراكز الترفيه والملاعب فيروس كورونا المغرب الاجراءات الوقائية إغلاق المطاعم ودور السينما

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