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قافلة طبية وأمنية لتفقد مراكز الأمن وفحص المواطنين بالأقصر وأسوان

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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أرسلت الأجهزة الأمنية، لجنة تفقدية، لمراكز وأقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتى أمن "أسوان، الأقصر" وقافلة طبية؛ لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين.

وقامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة - وفقا لبيان صحفى، اليوم الاثنين، بالمرور على مراكز وأقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتى أمن "أسوان، الأقصر" للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة والمحتجزين، وكذا المواطن المتردد على مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديريتين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتى هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية وسعيها الدائم فى تطوير ورفع معدلات الأداء الأمنى، إدراكًا لأهمية الأمن فى تدعيم مسيرة الوطن نحو التقدم لمستقبل أفضل، وتحقيق الأمن والاستقرار وجودة الحياة للمواطنين، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارا لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

في سياق آخر، تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب لزوجته بمنطقة بولاق الدكرور، فيما أمرت بتشريح جثه الزوجة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، عن أنه أقدم الشاب على قتل زوجته، إثر نشوب خلافات ومشادة كلامية قام على إثرها بقتلها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية قافلة طبية شراء سندات الاقصر اسوان

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