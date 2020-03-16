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رسميًا.. محافظ الجيزة يحسم الجدل حول حظر الشيشة بالمقاهي

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:39 م
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المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
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اتخذت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، عددًا من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهي والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

وشدد المحافظ على تكثيف تعليق الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات، إضافه إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

كما اتخذت محافظة الجيزة، عددًا من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات، لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن إنسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية.

وتم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة. 

وشملت قرارات محافظ الجيزة، إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المباني خلال فترة تعطيل الدراسة. 

وشدد محافظ الجيزة، على تنظيم حملات يومية لغلق كافة السناتر التعليمية وإستقبال بلاغات المواطنين بشأن وجود أي سنتر ما زال يعمل وتوجيه حملات فورية للغلق.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن إجمالي الإصابات 109 وهو رقم ما زال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لا بد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وتابع في موتمر صحفي له، أن 25٪؜ من الشعب بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لأن هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع أنه سبق وأعلن خطة تشمل 3 مراحل للإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال: إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ10 أيام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لا تزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.
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