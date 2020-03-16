رسميًا.. محافظ الجيزة يحسم الجدل حول حظر الشيشة بالمقاهي

اتخذت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، عددًا من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهي والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.





ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامة المواطنين.





كما وجه المحافظ، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.





وشدد المحافظ على تكثيف تعليق الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات، إضافه إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.





كما اتخذت محافظة الجيزة، عددًا من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات، لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن إنسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية.



