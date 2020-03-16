الإتحاد الإنجليزي يضحي بالكأس لإنقاذ الدوري

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية صادرة اليوم، أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفكر جدياً في إنقاذ بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





ووفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس إلغاء بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، لتوفير الوقت اللازم لإستئناف الدوري.





وتوقفت كأس الإتحاد الإنجليزي حالياً عند الدور ربع النهائي، بينما تجمدت بطولة الدوري بعد مرور 29 جولة.





ويعي الإتحاد الإنجليزي كم الخسائر الفادحة الناجمة عن إلغاء الدوري الإنجليزي، والتي ستبلغ 750 مليون جنيه إسترليني، كما رصدتها بعض التقارير.





لذلك يسعى الإتحاد الإنجليزي إستكمال البطولة بأي شكل، حرصاً على عدم تكبد خسائر مالية فادحة.





وكان الإتحاد الإنجليزي قد جمد بطولة الدوري حتى يوم 3 أبريل القادم، بعد مهاجمة فيروس كورونا لبعض لاعبي البريميرليج.





يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي، وهو بحاجة لفوزين فقط لتتوجيه رسمياً.





بينما تتواجد أندية تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد وليستر سيتي في كاس الإتحاد الإنجليزي.