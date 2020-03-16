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نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:12 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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منح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، مهلة أخيرة من أجل تجديد تعاقده قبل أن يقرر الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وحرص أحمد فتحي نجم وقائد المنتخب الوطني، على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل حسم ملف تجديده ومعرفة مصيره من الاستمرار بالموسم المقبل.

وأخطر فتحي مدير الكرة بأنه سينتظر حتى نهاية الشهر الجاري، حتى يتم فتح ملف تجديد تعاقده قبل اتخاذ قرار بالتفاوض مع أي نادي يرغب في الحصول على خدماته.

وأبدى نجم المارد الأحمر، استيائه الشديد من تجاهل التفاوض معه حول تجديد عقده مع الفريق، رغم انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويمتلك اللاعب عروضًا محلية يعد أبرزها بيراميدز سبورت، براتب خيالي من أجل التوقيع على عقود انتقاله، إلا أن فتحي طالب بتأجيل المفاوضات لإشعار آخر.
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