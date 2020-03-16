Advertisements
Advertisements
Advertisements

معلومات لا تعرفها عن ستاد "جابوما" المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين ١٦ مارس رسميا عن اختيار ستاد "جابوما" لإستضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.


ونشر "كاف" من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" " ستاد جابوما بمدينة دوالا، الكاميرون يستضيف نهائي دوري الأبطال 2019/20".


موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

وستلعب مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحده يوم ٢٩ من شهر مايو القادم حسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي من قبل.


معلومات لا تعرفها عن ستاد جابوما المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ويقدم لكم موقع "الفجر" بعض المعلومات عن ستاد جابوما الذي سيستضيف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا كالآتي:


١- يتواجد الاستاد في دولة الكاميرون وبالتحديد في مدينة دوالا.


٢- تم إنشاء الاستاد في 21 فبراير عام 2017وتم الانتهاء من بناءه في 20 شهرا.


٣- يتسع ملعب المباراة إلى 50 ألف متفرج ويضم ملاعب كرة سلة وكرة طائرة وتنس ومسبح أولمبي.


٤- أُنفق على إنشاء الاستاد ما يقرب من 150 مليون دولار وصُمم من قبل شركة إنجليزية.


٥- تم إنشاء الاستاد خصيصا من أجل استضافة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل أن تعتذر الكاميرون عن استضافتها لعدم الجاهزية.
Advertisements

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 14 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 5 ساعات

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

اليوم.. طرح أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

10:10 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status