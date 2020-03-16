أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين ١٦ مارس رسميا عن اختيار ستاد "جابوما" لإستضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.







ونشر "كاف" من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" " ستاد جابوما بمدينة دوالا، الكاميرون يستضيف نهائي دوري الأبطال 2019/20".





موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا



وستلعب مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحده يوم ٢٩ من شهر مايو القادم حسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي من قبل.





معلومات لا تعرفها عن ستاد جابوما المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا



ويقدم لكم موقع "الفجر" بعض المعلومات عن ستاد جابوما الذي سيستضيف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا كالآتي:





١- يتواجد الاستاد في دولة الكاميرون وبالتحديد في مدينة دوالا.





٢- تم إنشاء الاستاد في 21 فبراير عام 2017وتم الانتهاء من بناءه في 20 شهرا.





٣- يتسع ملعب المباراة إلى 50 ألف متفرج ويضم ملاعب كرة سلة وكرة طائرة وتنس ومسبح أولمبي.





٤- أُنفق على إنشاء الاستاد ما يقرب من 150 مليون دولار وصُمم من قبل شركة إنجليزية.