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أوكرانيا: كييف تغلق المقاهي والمطاعم وتمنع التنقل إلى المدن الأخرى

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:20 م
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أوكرانيا
أوكرانيا
وكالات
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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع التنقل إلى المدن الأخرى بسبب فيروس كورونا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتعتزم أوكرانيا الحد من حركة النقل الجوي مع الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، وإيقاف هذه الحركة في الـ17 من الشهر الجاري.

 

وقد أغلقت السلطات الأوكرانية، الحدود أمام دخول الأجانب بعد 48 ساعة.

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الكلمات المفتاحية

كييف فيروس كورونا اوكرانيا اغلاق المقاهي

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