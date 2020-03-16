Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعيد حساسين: "الداخلية" قادرة على هزيمة مراكز الدروس الخصوصية

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:08 م
Advertisements
سعيد حساسين
سعيد حساسين
دينا إبراهيم
Advertisements
أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، تأييده لمطالبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزارة الداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت من أمس الأحد.

وأعرب "حساسين" في بيان اليوم الاثنين، عن ثقته الكاملة في قدرة بواسل وأبطال وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على هزيمة وتخليص المصريين من داء أوكار المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية.

وأكد أن هذه المراكز هي السبب فيما آل إليه النظام التعليمي في مصر، وهجرة التلاميذ والطلاب للمدارس والجامعات، إضافة إلى أن هذه المراكز تتسبب في إنهاك ميزانية الأسر المصرية.

وناشد عضو مجلس النواب، جميع أولياء أمور التلاميذ والطلاب، بمساندة جهود وزارة الداخلية في القضاء على بؤر وأوكار المراكز والسناتر من خلال متابعة ابنائهم داخل المدارس والجامعات والاهتمام بالنظام التعليمي الجديد.

ونوه بأن هناك مؤشرات جيدة، تؤكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور طارق شوقي في طريقها الصحيح للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال ابتكار الطرق الجديدة للتعليم والتعلم والإبداع والابتكار والفهم والتدبر بعيدا عن الأساليب العقيمة للحفظ والتلقين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من، أمس الأحد، الموافق 15 مارس وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية "الجيم" تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائي واحترازي ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا (سنتر) بالعاصمة، مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية كورونا غلق مراكز تعليمية غلق سناتر سناتر سعيد حساسين تعليق الدراسة في الجامعات السناتر التعليمية الدكتور طارق شوقي الدروس الخصوصية الداخلية الاجراءات الوقائية احترازي

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ حوالي 3 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 22 ساعة

اليوم.. طرح أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 14 ساعة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 4 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

10:10 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status