سعيد حساسين: "الداخلية" قادرة على هزيمة مراكز الدروس الخصوصية

أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، تأييده لمطالبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزارة الداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت من أمس الأحد.





وأعرب "حساسين" في بيان اليوم الاثنين، عن ثقته الكاملة في قدرة بواسل وأبطال وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على هزيمة وتخليص المصريين من داء أوكار المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية.





وأكد أن هذه المراكز هي السبب فيما آل إليه النظام التعليمي في مصر، وهجرة التلاميذ والطلاب للمدارس والجامعات، إضافة إلى أن هذه المراكز تتسبب في إنهاك ميزانية الأسر المصرية.

وناشد عضو مجلس النواب، جميع أولياء أمور التلاميذ والطلاب، بمساندة جهود وزارة الداخلية في القضاء على بؤر وأوكار المراكز والسناتر من خلال متابعة ابنائهم داخل المدارس والجامعات والاهتمام بالنظام التعليمي الجديد.



